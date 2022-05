Britney Spears choc | «Ho perso il bambino che portavo in grembo» Il terribile post su Instagram

Leggi su blog.libero

(Di domenica 15 maggio 2022), dramma aborto per la popstar. Insieme al compagno (e futuro marito) Sam Asghari, la cantante 40enne ha annunciato sui social di averilche portava in. Ad aprile scorso,aveva annunciato di essere in attesa di uninsieme al suo compagno. Nelle scorse ore, invece, il drammatico annuncio. «Con infinita tristezza dobbiamo annunciarvi che abbiamoil nostro piccolo miracolo all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per ogni genitore. Forse avremmo dovuto aspettare prima di annunciare la gravidanza ma eravamo troppo entusiasti di condividere con voi la bella notizia» – scrive la coppia – «Il nostro amore è la nostra forza. Continueremo a provare ad allargare ...