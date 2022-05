Boxe femminile, Assunta Canfora domina Alcala e si regala i quarti ai Mondiali (Di domenica 15 maggio 2022) Assunta Canfora sfodera una prestazione di assoluto spessore tecnico e agonistico ai Mondiali 2022 di Boxe femminile. La campana si esalta sul ring di Istanbul (Turchia) e sconfigge la venezuelana Oomailyn Alcala, imponendosi per split decision (3-2, tre 30-27 in suo favore due 29-28 per la sudamericana). Un verdetto apparso fin troppo stretto in favore della 29enne, che ha oggettivamente dominato in lungo e in largo in terra anatolica, meritandosi ampiamente la possibilità di proseguire la propria avventura nella categoria fino a 66 kg in questa rassegna iridata. Il nostro peso welter leggero tornerà sul ring nella giornata di domani per fronteggiare la quotata olandese Chelsey Heijnen, che ha sconfitto la senegalese Mariatou Diallo per KO. Si tratta di un confronto ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)sfodera una prestazione di assoluto spessore tecnico e agonistico ai2022 di. La campana si esalta sul ring di Istanbul (Turchia) e sconfigge la venezuelana Oomailyn, imponendosi per split decision (3-2, tre 30-27 in suo favore due 29-28 per la sudamericana). Un verdetto apparso fin troppo stretto in favore della 29enne, che ha oggettivamenteto in lungo e in largo in terra anatolica, meritandosi ampiamente la possibilità di proseguire la propria avventura nella categoria fino a 66 kg in questa rassegna iridata. Il nostro peso welter leggero tornerà sul ring nella giornata di domani per fronteggiare la quotata olandese Chelsey Heijnen, che ha sconfitto la senegalese Mariatou Diallo per KO. Si tratta di un confronto ...

