(Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Cagliari Il tecnico del Cagliari Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Non tira una bella aria ma sapevamo fosse una gara difficile. Bisogna ripartire da quelle piccole cose positive, cercare di ricaricarci per la prossima. Tutta la gente allo stadio credo che sia stata rispettata, i ragazzi hanno messo tanto in questa partita». LAVORO – «Quando c’èsi puòa livello tecnico-tattico, si può lavorare a livello psicologico, io punterei più su quello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma la gioia duraperché tempo un minuto e il Cagliari la riapre con un siluro dalla distanza di Lykogiannis con Handanovic, forse, impreparato.ci crede e getta subito nella mischia ...5: una volta sotto avrebbe dovuto osare di più. Ora la salvezza è veramente un'utopia. ... Svetta di testa in area avversaria e incrocia la conclusione, che finisce a lato di. Dzeko 5: ... Agostini: «Poco tempo per cambiare, punto sull'aspetto mentale» CAGLIARI- Il tecnico del Cagliari, Alessandro Agostini, ha parlato a Dazn dopo il ko con l’Inter ... contro un avversario così poi ti rendi conto che è dura. Quando c'è poco tempo si può cambiare poco ...Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari, Alessandro Agostini, dopo la sconfitta contro l'Inter per 1-3 alla Unipol Arena.