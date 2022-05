Ucraina, Capuozzo ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Finlandia e Svezia nella Nato sono scelta poco saggia che aumenta la tensione” (Di sabato 14 maggio 2022) “Parlare dell’ingresso nella Nato della Finlandia e della Svezia oggi aumenti la tensione. E credo che sia una scelta poco saggia innanzitutto per l’Occidente in generale, per la Nato e persino per Svezia e Finlandia”. Così Toni Capuozzo, ospite del finale di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove, a proposito della richiesta da parte di Helsinki di entrare nell’Alleanza atlantica, richiesta a cui potrebbe far seguito a breve anche quella di Oslo. “Non si possono non capire le preoccupazioni dei Paesi Baltici, Lettonia, Estonia, Lituania, così vicini alla Russia e figli di recente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Parlare dell’ingressodellae dellaoggi aumenti la. E credo che sia unainnanzitutto per l’Occidente in generale, per lae persino per”. Così Toni, ospite del finale di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul, a proposito della richiesta da parte di Helsinki di entrare nell’Alleanza atlantica, richiesta a cui potrebbe far seguito a breve anche quella di Oslo. “Non si posnon capire le preoccupazioni dei Paesi Baltici, Lettonia, Estonia, Lituania, così vicini alla Russia e figli di recente ...

