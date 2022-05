Serie A, sei squadre in lotta per non retrocedere. I calendari a confronto (Di sabato 14 maggio 2022) Siamo giunti alla penultima giornata di Serie A con diverse squadre che lottano per non retrocedere. Ecco i calendari a confronto di Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia.IL... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 14 maggio 2022) Siamo giunti alla penultima giornata diA con diversecheno per non. Ecco idi Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia.IL...

Advertising

Alessan50007815 : @thunderboy64 Quindi secondo il tuo ragionamento tu non dovresti parlare più di calcio perché non hai giocato in se… - QuintoFabioMas5 : @Io41065409 @pisto_gol Ecco l ennesimo duro seguito solo dalla zia 1....che sa dire solo queste brutte cose...sai i… - Pall_Gonfiato : I calendari a confronto per la corsa salvezza - gilnar76 : Lotta Salvezza Serie A: sei storie appassionanti, solo tre con il lieto fine #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ziocicala : @borghi_claudio Della serie dimmi che sei idiota senza dirlo -