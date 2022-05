Prati | sentieri | boschi e vette gestiti nelle Marche dalle comunanze agrarie che affondano le loro origini nel Medioevo

Advertising

corriereadriatico.it

ANCONA - Passeggiare sugli Appennini, dai Sibillini all'Alpe della Luna passando dal San Vicino, dal Catria e Nerone vuol dire attraversare, vette che non appartengono a singoli ma a delle proprietà collettive. Nel Nord Italia, le chiamano 'regole', in Emilia 'partecipanze' e nelle Marche 'comunanze agrarie'. Per la ...I calanchi ed i boschi e ied idei pascoli si fanno color ruggine vecchia, e poi viola, e poi blu: nel primo buio le donne se ne stanno a soffiar sui fornelli chine sopra il gradino ... Prati, sentieri, boschi e vette gestiti nelle Marche dalle comunanze agrarie che affondano le loro origini nel ANCONA - Passeggiare sugli Appennini, dai Sibillini all’Alpe della Luna passando dal San Vicino, dal Catria e Nerone vuol dire attraversare sentieri, prati, vette che non appartengono a singoli ma a ...Arriva l’estate e riaprono tutte le attività a Bressanone in Alto Adige. Anche la cabinovia della Plose e le montagne circostanti sono pronte ad accogliere gli amanti della natura, le famiglie, gli es ...