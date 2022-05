MotoGP | Johann Zarco | “Non sono riuscito a ripetere il gran giro di questa mattina Spero nella pioggia”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) Il padrone di casa in quel di Le Mans per ilPremio di Francia 2022 della, ha concluso le qualifiche odierne con il sesto tempo, salvo poi ricevere una penalità di tre posizioni; il pilota della Pramac Racing partirà dunque dalla nona posizione in grigliagara di domani. La penalità è stata inflitta areo di aver rallentato troppo nel Q2, costringendo chi era dietro di lui ad andare più piano del previsto. Resta comunque positiva la prestazione del francese nel GP di casa che, in gara, proverà a recuperare posizioni, magari sin dalla partenza. Proprio sulla gara di domani siconcentrate le dichiarazioni di, riportate da motorsport: “Staavevo fatto un...