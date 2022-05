"L'ultimo di una lunga serie". Rampini atomico: Putin è morto? Cosa sta accadendo a Mosca (Di sabato 14 maggio 2022) La Finlandia entrerà nella Nato e la Russia garantisce rappresaglie politiche. Ma la verità è che Vladimir Putin, se mai diventerà un leader "morto", è perché si è di fatto suicidato con le proprie mani. Lo spiega Federico Rampini, in collegamento con Tagadà a La7. Il corrispondente del Corriere della Sera sottolinea l'errore strategico del Cremlino, che con l'invasione dell'Ucraina sta ottenendo l'esatto opposto di quello che almeno verbalmente aveva motivato la "operazione militare speciale". Non solo "denazificare" e disarmare Kiev, ma anche allontanare dai propri confini la minaccia dei missili Nato, visto che secondo Mosca il governo ucraino era un fantoccio in mano al Patto atlantico. Tra poche settimane, al proprio confine, e a pochi chilometri dalla sua San Pietroburgo, lo Zar si potrebbe ritrovare altri due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) La Finlandia entrerà nella Nato e la Russia garantisce rappresaglie politiche. Ma la verità è che Vladimir, se mai diventerà un leader "", è perché si è di fatto suicidato con le proprie mani. Lo spiega Federico, in collegamento con Tagadà a La7. Il corrispondente del Corriere della Sera sottolinea l'errore strategico del Cremlino, che con l'invasione dell'Ucraina sta ottenendo l'esatto opposto di quello che almeno verbalmente aveva motivato la "operazione militare speciale". Non solo "denazificare" e disarmare Kiev, ma anche allontanare dai propri confini la minaccia dei missili Nato, visto che secondoil governo ucraino era un fantoccio in mano al Patto atlantico. Tra poche settimane, al proprio confine, e a pochi chilometri dalla sua San Pietroburgo, lo Zar si potrebbe ritrovare altri due ...

