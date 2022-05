LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: percorso ricco di insidie a Napoli, Van der Poel prova a portare via la fuga! (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 13.53 Il gruppo è a una decina di secondi dai battistrada, assieme al neerlandese della Alpecin-Fenix anche gli azzurri Diego Ulissi e Samuele Rivi. 13.50 Un drappello ha già preso qualche metro di margine, tra questi il favorito di giornata Mathieu Van der Poel! 13.47 Non è partito il britannico Simon Carr (EF Education-EasyPost). 13.44 Facciamo gli auguri al piemontese Matteo Sobrero che oggi compie 25 anni. L’alfiere della BikeExchange-Jayco potrebbe ambire ad un bel piazzamento! 13.41 KM 0! INIZIA L’OTTAVA tappa DEL Giro d’Italia 2022, PARTENZA ED EPILOGO A Napoli! 13.38 La carovana ha mollato gli ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.53 Il gruppo è a una decina di secondi dai battistrada, assieme al neerlandese della Alpecin-Fenix anche gli azzurri Diego Ulissi e Samuele Rivi. 13.50 Un drappello ha già preso qualche metro di margine, tra questi il favorito di giornata Mathieu Van der! 13.47 Non è partito il britannico Simon Carr (EF Education-EasyPost). 13.44 Facciamo gli auguri al piemontese Matteo Sobrero checompie 25 anni. L’alfiere della BikeExchange-Jayco potrebbe ambire ad un bel piazzamento! 13.41 KM 0! INIZIA L’OTTAVADEL, PARTENZA ED EPILOGO A! 13.38 La carovana ha mollato gli ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - sportface2016 : DIRETTA - #Giro2022 Iniziata l'ottava tappa, con partenza e arrivo a #Napoli: segui la corsa in tempo reale - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 8 LIVE -