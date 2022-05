L'Inter non dimentica De Paul. Dalla Spagna: 'Marotta tornerà alla carica' (Di sabato 14 maggio 2022) Anche se in questi giorni si parla tanto di esterni - leggasi Ivan Perisic - e di attaccanti - Paulo Dybala - , in casa Inter non si può certo dimenticare l'impellenza di trovare un centrocampista con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Anche se in questi giorni si parla tanto di esterni - leggasi Ivan Perisic - e di attaccanti -o Dybala - , in casanon si può certore l'impellenza di trovare un centrocampista con ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Perisic: falso e tendenzioso che l’#Inter abbia offerto 3 milioni. Sono 4,5 a stagione, ci sarà nuovo incontro e i… - marattin : I complimenti all’Inter sono doppi. Per aver vinto meritatamente la #CoppaItalia, e per aver chiaramente conquistat… - SimoneTogna : ivan ljubicic NON è l’agente di Ivan #Perisic. #Allegri apprezza l’esterno nerazzurro, ma ad oggi non ci sono stati… - internewsit : Zazzaroni: «Juventus-Inter, dominio nerazzurro ma primo rigore non c'era» - - Marko22402520 : @sportface2016 'l'Atalanta fatica con le big'... SCORE : due pareggi con l'Inter...una vittoria e una sconfitta con… -