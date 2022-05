Advertising

Bargnani1 : RT @Gazzetta_it: Juan Pedro Lopez, la rosa che non ti aspetti: tifa Betis ed era un pupillo di Contador #Giro105 - Gazzetta_it : Juan Pedro Lopez, la rosa che non ti aspetti: tifa Betis ed era un pupillo di Contador #Giro105 - MontiFrancy82 : @giroditalia 2022: #KoenBouwman ha vinto la settima tappa #JuanPedroLopez conserva la maglia rosa - ilpodsport : #Ciclismo Giro d’Italia: Kämna trionfa sull’Etna, Juan Pedro Lopez in rosa. Staccati Nibali e Dumoulin #ilpodsport - NotizieTg : Giro, sprint di Démare a Scalea 18.00 Arnaud Démare fa suo lo sprint di Scalea (sesta tappa partita da Palmi, 192… -

Poco più di un mese fa, al Giro dei Paesi Baschi (impegnativa corsa di livello World Tour) solo un fenomeno come Remco Evenepoel aveva precedutoLopez nella classifica finale della maglia bianca, riservata ai giovani. In pochi, o per meglio dire quasi nessuno, lo avevano notato: ma adesso che il 24enne spagnolo della Trek - ...Classifica Giro d'Italia 2022/ Maglia rosaLopez (8tappa) Ormai possiamo dire definitivamente che non sarà una tappa per velocisti, ma pure che Guillaume Martin non dovrebbe essere una ...Il Giro d'Italia 2022 è sbarcato a Napoli, l'ottava tappa parte e arriva proprio nel capoluogo partenopeo. Città in festa per la carovana "rosa". Il leader della corsa, Juan Pedro Lopez, prima della p ...La Corsa Rosa ritorna a Napoli, dopo nove anni, da qui era partito il Giro nel 2012! Oggi l'ottava tappa omaggia Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, con lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez s ...