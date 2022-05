‘Isola dei famosi’, caos dietro le quinte: Ilary Blasi in camerino, entra un uomo nudo (Di sabato 14 maggio 2022) Ilary Blasi sopresa da un uomo nudo nel suo camerino. E’ accaduto tutto dietro le quinte de ‘L’isola dei famosi’, ecco di chi si tratta Il mondo dei reality costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Il mondo della televisione è cambiato in maniera netta da quando questi programmi hanno preso il largo sul piccolo schermo, e sono diversi quelli che ogni anno vengono proposti sul piccolo schermo. Dal ‘Grande Fratello Vip‘, che in questi anni ha fatto registrare numeri sempre più importanti (soprattutto in tempi di Pandemia) ad altri che da sempre tengono alta l’attenzione del pubblico. Tra questi c’è di sicuro ‘L’Isola dei famosi’, uno dei format più noti e soprattutto uno dei reality che maggiormente ha resistito al passare del ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 14 maggio 2022)sopresa da unnel suo. E’ accaduto tuttolede ‘L’isola dei, ecco di chi si tratta Il mondo dei reality costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Il mondo della televisione è cambiato in maniera netta da quando questi programmi hanno preso il largo sul piccolo schermo, e sono diversi quelli che ogni anno vengono proposti sul piccolo schermo. Dal ‘Grande Fratello Vip‘, che in questi anni ha fatto registrare numeri sempre più importanti (soprattutto in tempi di Pandemia) ad altri che da sempre tengono alta l’attenzione del pubblico. Tra questi c’è di sicuro ‘L’Isola dei, uno dei format più noti e soprattutto uno dei reality che maggiormente ha resistito al passare del ...

