“Inaspettatamente pop” | in mostra le opere di Vittorio Bellini

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 maggio 2022) Bergamo. Dal 20 maggio al 2 luglio alla galleria Michelangelo, a Bergamo in via Broseta, 15, sarà allestita lapop”. Lein esposizione sorprenderanno il visitatore nello scoprire un aspetto inedito dell’artista(Vertova, Bg, 1936 – Bergamo, 2009). I suoi esordi risalgono al 1960 e fin da subito emerge la sua personalità eclettica; la curiosità e la costante propensione verso il nuovo e l’originale lo inducono a sperimentare e a confrontarsi con varie correnti artistiche.Sono questi gli anni in cui si firma con lo pseudonimo “Bellorio”. Partendo da una matrice figurativa, verso la fine degli anni ‘60si avvicina al movimento della Nuova Figurazione caratterizzato da una pittura ricca di sensibilità e fascino per poi passare ...