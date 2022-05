Advertising

La Stampa

ha lavorato per cinque anni come direttore in Booz Allen Hamilton, un contractor del Pentagono, prima di dirigere il Gruppo, che si presenta come "società di consulenza ...... ma un gruppo di ventisette, autorevoli voci della politica estera americana, dall'ex ambasciatore americano a Mosca Sandy Vershbow all'ex sottosegretario alla Difesa. In una lettera ... Ian Brzezinski: “Il problema resta Putin, non dialoga con nessuno” Brzezinski told a final story about when it was time for the Brzezinski children to go to college. Her brother, Ian Brzezinski, was set on going to Stanford University and got accepted. Albright, ...Before Russian forces began withdrawing from territory around Kyiv at the start of the month, US war policy appeared aimed at delicately threading a geopolitical needle: bolstering Ukraine’s defences ...