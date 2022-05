Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia del governo (Di sabato 14 maggio 2022) Non sarà giovedì 19 maggio, in occasione dell’informativa di Mario Draghi, ma il M5s chiederà che avvenga il prima possibile. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, fonti dei vertici 5 stelle fanno sapere che il leader Giuseppe Conte non rinuncia alla richiesta di avere un indirizzo politico del Parlamento sul conflitto in Ucraina. Ma per il momento non andrà al muro contro muro perché sia già la prossima settimana. Intanto oggi Enrico Letta ha delineato un orizzonte di legislatura che vada fino allo scadere naturale dell’anno prossimo e l’ex premier M5s si è associato. Un segnale che le sue uscite non sono mirate all’uscita dalla maggioranza, ma rientrano nel tentativo di differenziarsi il più possibile dagli alleati. A minacciare la stabilità dell’esecutivo oggi ci si è messo invece Matteo Salvini che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Non sarà giovedì 19 maggio, in occasione dell’informativa di Mario Draghi, ma il M5sche avvenga il prima. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, fonti dei vertici 5 stelle fanno sapere che il leader Giuseppe Conte non rinuncia alla richiesta di avere un indirizzo politico delsul conflitto in. Ma per il momento non andrà al muro contro muro perché sia già la prossima settimana. Intanto oggi Enrico Letta ha delineato un orizzonte di legislatura che vada fino allo scadere naturale dell’anno prossimo e l’ex premier M5s si è associato. Un segnale che le sue uscite non sono mirate all’uscita dalla maggioranza, ma rientrano nel tentativo di differenziarsi il piùdagli alleati. A minacciare la stabilità dell’esecutivo oggi ci si è messo invece Matteo Salvini che, ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - dariomasiero : RT @PagellaPolitica: Secondo il presidente del Consiglio, «prima della guerra, avevamo la comunità ucraina più grande d’Europa». Non è vero… - Ganbol74 : RT @lucianocapone: I falsi storici al tempo della guerra in Ucraina. Da Zelensky in affari con Biden Jr. alla santità di Bandera: i comuni… -