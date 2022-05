Giro d’Italia, il direttore Vegni: “Entusiasmo enorme a Napoli: ci torneremo” (Di sabato 14 maggio 2022) “L’Entusiasmo a Napoli è enorme. C’è tanto calore da parte della città e delle diverse località che tocchiamo. Viviamo grande Entusiasmo a Napoli dai cittadini”: queste le parole del direttore dei Giro d’Italia Mauro Vegni, soddisfatto dell’esperienza napoletana. Giro d’Italia, Vegni: “torneremo a Napoli” Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia celebra la partenza e l’arrivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 14 maggio 2022) “L’. C’è tanto calore da parte della città e delle diverse località che tocchiamo. Viviamo grandedai cittadini”: queste le parole deldeiMauro, soddisfatto dell’esperienza napoletana.: “” Maurodelcelebra la partenza e l’arrivo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - Ciclonlinecom : bici Giro d'Italia 2022 analisi tecnica novità e anteprima bici 2023 - NicolaRaiano : Strade “riparate”, forze dell’ordine ovunque, tutta la politica attenta. Ci voleva il Giro d’Italia a Napoli per v… -