Bonucci lascerà la Juventus? Crolla un altro muro dei bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 14 maggio 2022) Leonardoè una delle grandi bandiere della Juve, per questo motivo sarà sempre molto difficile pensare aisenza di lui. Laè una squadra che ha sempre cercato di ottenere il massimo dai propri giocatori, con Leonardoche è sicuramente è stato uno dei più grandi difensori che abbiano mai vestito la maglia bianconera, ma il campione d’Europa del 2021 con la maglia dell’Italia, è ormai prossimo al ritiro tanto è vero che in questa stagione ha giocato davvero troppo poco per poter essere considerato anche per il campionato che verrà un possibile titolare all’interno della rosa della Signora. Leonardo(Ansa Foto)Il ruolo del difensore è sempre stato considerato come uno dei più difficili da saper gestire, tanto è vero che la ...