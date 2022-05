«Verso Sud» | al via a Sorrento il forum sul Mediterraneo con Mattarella e Draghi

(Di venerdì 13 maggio 2022) È iniziato questa mattina a Villa Zagara ailSud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del...

Il presidente del Consiglio ha aperto con un intervento a Villa Zagara a Sorrento (Napoli) i lavori del Forum "Verso Sud, la strategia europa per una nuova gestione geopolitica, economica e socio ...La ministra Mara Carfagna a fare gli onori di casa, ci sono anche il presidente della Camera Fico, il governatore De Luca e il sindaco di Napoli Manfredi ...