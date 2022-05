Un duetto speciale su "Fragile" di Sting e "People have the power" di Patti Smith (Di venerdì 13 maggio 2022) Fragile di Sting e People have the power di Patti Smith. Sono queste le due canzoni che Mika e Laura Pausini hanno scelto di cantare in un medley speciale durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022. E il momento è stato davvero emozionante. Eurovision Song Contest 2022: tutti i cantanti guarda le foto Leggi anche › “Grande amore” in versione sinfonica-rock: a Eurovision 2022 arriva Il Volo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022)dithedi. Sono queste le due canzoni che Mika e Laura Pausini hanno scelto di cantare in un medleydurante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022. E il momento è stato davvero emozionante. Eurovision Song Contest 2022: tutti i cantanti guarda le foto Leggi anche › “Grande amore” in versione sinfonica-rock: a Eurovision 2022 arriva Il Volo ...

Advertising

GinevraLovascio : RT @JUSTFVR3NDS: ?? AMICI SPOILER?? alex ha già inciso anche una versione speciale del suo nuovo inedito in duetto con una star internazion… - occhiv3rdi : RT @JUSTFVR3NDS: ?? AMICI SPOILER?? alex ha già inciso anche una versione speciale del suo nuovo inedito in duetto con una star internazion… - ludwyse : RT @JUSTFVR3NDS: ?? AMICI SPOILER?? alex ha già inciso anche una versione speciale del suo nuovo inedito in duetto con una star internazion… - s4bry_ : RT @JUSTFVR3NDS: ?? AMICI SPOILER?? alex ha già inciso anche una versione speciale del suo nuovo inedito in duetto con una star internazion… - eeurek_a : RT @JUSTFVR3NDS: ?? AMICI SPOILER?? alex ha già inciso anche una versione speciale del suo nuovo inedito in duetto con una star internazion… -