Ultime Notizie – Cancro ovarico | farmaco triplica sopravvivenza libera da malattia

Più di 2 anni, 2 anni e 24 giorni per la precisione, senza che il Cancro progredisca. Con un rischio più che dimezzato di avere una ricaduta o di morire. Buone Notizie per le donne con un carcinoma ovarico, l'ottavo tumore più comune nella popolazione femminile mondiale, che in Italia fa registrare 5.200 nuove diagnosi all'anno, specie dopo i 40 anni. 'Prime', uno studio indipendente di fase 3 condotto in Cina, ha analizzato le evidenze su niraparib, Parp-inibitore targato Gsk, approvato in Italia per "il trattamento di mantenimento in prima linea e in monoterapia per pazienti con carcinoma ovarico epiteliale di alto grado avanzato, alle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta completa o parziale dopo chemioterapia a base di sali di platino", ricorda l'azienda. Si tratta, sottolinea, del "primo ...

