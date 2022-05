Ucraina, il cardinale Parolin: 'Il diritto alla difesa armata in caso di aggressione c'è anche nel catechismo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin , è chiaro sul tema dell'invio delle arimi a Kiev: 'Sull'invio delle armi c'è un diritto alla difesa armata in caso di aggressione - questo ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) Il segretario di Stato Vaticano, ilPietro, è chiaro sul tema dell'invio delle arimi a Kiev: 'Sull'invio delle armi c'è unindi- questo ...

