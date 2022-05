Tiri, gol, km percorsi, media voto: Zapata, Dybala, Asllani a confronto (Di venerdì 13 maggio 2022) Duvan Zapata, Paulo Dybala e Kristjan Asllani sono i 3 nomi sul taccuino dell'Inter. Eccoli a confronto Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Duvan, Pauloe Kristjansono i 3 nomi sul taccuino dell'Inter. Eccoli a

Advertising

spike_sr71 : RT @PdiCalcio: Perisic vs Juventus Palloni Toccati 88 2?? Tiri 2 Passaggi 51 Passaggi Riusciti 84% Dribbling 3/6 Duelli Aerei Vinti 75% (3… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: Perisic vs Juventus Palloni Toccati 88 2?? Tiri 2 Passaggi 51 Passaggi Riusciti 84% Dribbling 3/6 Duelli Aerei Vinti 75% (3… - MGBasolu : RT @DinoTroccoli: @Boboj29 Vincevamo partite per 6-0 e avanzavano sospetti per un fallo laterale invertito poco prima del gol del 4-0… Ades… - RLoscialpo : RT @DinoTroccoli: @Boboj29 Vincevamo partite per 6-0 e avanzavano sospetti per un fallo laterale invertito poco prima del gol del 4-0… Ades… - DinoTroccoli : @Boboj29 Vincevamo partite per 6-0 e avanzavano sospetti per un fallo laterale invertito poco prima del gol del 4-0… -