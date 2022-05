Sinner-Tsitsipas oggi, ATP Roma 2022: orario, programma in chiaro, tv, palinsesto Canale 20 e Sky (Di venerdì 13 maggio 2022) Grazie al successo di ieri contro il serbo Filip Krajinovic, Jannik Sinner si è regalato il quarto di finale di oggi contro il greco Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d’Italia 2022. L’azzurro partirà sfavorito contro la testa di serie numero quattro del torneo, ma non sono ovviamente da escludere eventuali sorprese. Tra Sinner e Tsitsipas ci sono quattro precedenti, tre dei quali vinti dal greco (il più recente risale ai quarti di finale agli Australian Open 2022, quando il nativo di Atene si impose abbastanza nettamente per 6-3 6-4 6-2). L’altoatesino arriva a questa partita dopo le vittorie contro Pedro Martinez, Fabio Fognini e, appunto, Filip Krajinovic, mentre Tsitsipas è reduce dai successi contro Grigor Dimitrov e Karen Khachanov (entrambe ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Grazie al successo di ieri contro il serbo Filip Krajinovic, Janniksi è regalato il quarto di finale dicontro il greco Stefanosagli Internazionali d’Italia. L’azzurro partirà sfavorito contro la testa di serie numero quattro del torneo, ma non sono ovviamente da escludere eventuali sorprese. Traci sono quattro precedenti, tre dei quali vinti dal greco (il più recente risale ai quarti di finale agli Australian Open, quando il nativo di Atene si impose abbastanza nettamente per 6-3 6-4 6-2). L’altoatesino arriva a questa partita dopo le vittorie contro Pedro Martinez, Fabio Fognini e, appunto, Filip Krajinovic, mentreè reduce dai successi contro Grigor Dimitrov e Karen Khachanov (entrambe ...

Advertising

WeAreTennisITA : JANNIK CI PORTA AI QUARTI ?????? Nel centrale con l'atmosfera infuocata fra sole e pubblico, Sinner supera un avversar… - Eurosport_IT : ROMA SI GODE JANNIK! ????????? Sinner batte in due set Krajinovic e approda ai quarti degli @InteBNLdItalia ? Adesso c… - fanpage : #Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Roma, ha battuto Krajinovic negli ottavi, e venerdì s… - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas ATP Roma 2022 in DIRETTA: orario Canale20 c’è il ricordo degli Australian Open da cancellare… - infoitsport : Internazionali Bnl, Sinner è ai quarti. Ora Tsitsipas -