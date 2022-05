Scuola, "Pnrr insufficiente per rilanciare l'intero sistema" (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Labitalia) - I fondi stanziati dal Pnrr potrebbero rivelarsi l'ennesima occasione persa per rilanciare il sistema scolastico italiano: dalla riforma del reclutamento dei docenti agli investimenti su nidi e Scuola dell'infanzia, fino al rinnovo del patrimonio edilizio e al contrasto alla dispersione scolastica, il governo avrebbe dovuto investire risorse e strumenti eccezionali per segnare una svolta che è prima di tutto culturale in un paese come l'Italia dove per la politica l'istruzione è solo un costo passivo e non uno strumento per formare le future generazioni. E' questo in sintesi il messaggio lanciato dall'undicesimo congresso dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici in corso fino al 14 maggio a Pimonte (Napoli). L'Andis è la più grande e antica associazione professionale (non sindacale) ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Labitalia) - I fondi stanziati dalpotrebbero rivelarsi l'ennesima occasione persa perilscolastico italiano: dalla riforma del reclutamento dei docenti agli investimenti su nidi edell'infanzia, fino al rinnovo del patrimonio edilizio e al contrasto alla dispersione scolastica, il governo avrebbe dovuto investire risorse e strumenti eccezionali per segnare una svolta che è prima di tutto culturale in un paese come l'Italia dove per la politica l'istruzione è solo un costo passivo e non uno strumento per formare le future generazioni. E' questo in sintesi il messaggio lanciato dall'undicesimo congresso dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici in corso fino al 14 maggio a Pimonte (Napoli). L'Andis è la più grande e antica associazione professionale (non sindacale) ...

Advertising

italiaserait : Scuola, “Pnrr insufficiente per rilanciare l’intero sistema” - TV7Benevento : Scuola, 'Pnrr insufficiente per rilanciare l'intero sistema' - - nicolaferrigni : RT @LinkCampus: #ProteoBrains2022 Presentazione del 10 rapporto di #Ricerca sui #giovani. Effetto #DaD: è cresciuto il disagio psicologic… - MassimoMobilia : #Pnrr e #scuola: a #Taormina ancora un progetto per asili nido, ma la vera emergenza sono elementari e medie a risc… - PoliticaNewsNow : Scuola, Congresso presidi Andis: Pnrr insufficiente per rilanciare l'intero sistema -