Samanta Migliore | arrestata l’estetista Pamela Andress | disposti i domiciliari per la morte della 35enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) È stata, 52 anni, per ladi Samantha, stroncata a 35 anni da un malore, dopo iniezioni di silicone al seno, in seguito a un intervento effettuato in casa a Maranello, in provincia di Modena. I carabinieri hanno notificato adil provvedimento degli arrestiemesso dal giudice per le indagini preliminari di Modena su richiestaprocura modenese., di origini sudamericane, era già indagata per i reati di omissione di soccorso, aggravata dal decesso di. Lasi era sottoposta a un intervento estetico in casa effettuato da parte di, che, appena manifestati i primi malesseri ...