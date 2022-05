Advertising

UffiziGalleries : #Prendinota Sabato 14 maggio, per la Notte Europea dei Musei, gli #Uffizi restano aperti in via eccezionale fino al… - aquileiadigita1 : RT @iMagazineTwit: Sabato e domenica dal tramonto fino a notte inoltrata suggestivo spettacolo di videomapping dedicato al ciclo di autenti… - Nazione_Arezzo : Sabato la Notte dei musei, tutte le aperture - PilottaParma : RT @museitaliani: ??Sabato 14 maggio è la Notte Europea dei Musei, con apertura straordinaria serale dei #museitaliani in tutta Italia al co… - Ass_CRiva : RT @parcostiantica: 14 maggio 2022 #NottedeiMusei al Castello di Giulio II a Ostia antica. Ingresso libero dalle 18.30 alle 23.30 Info: htt… -

museo Dopo due anni di stop a causa della pandemia,14 maggio torna ladei Musei, appuntamento che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui aderiscono circa 3mila musei in 30 Paesi. Una bella opportunità per entrare nei ...In occasione dellaEuropea dei Musei 202214 maggio sono in programma una serie di appuntamenti alla Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto , Casa Romana , Palazzo ...Arezzo, 13 maggio 2022 - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, sabato 14 maggio torna la Notte dei Musei, appuntamento che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui ...Sono 40 solo al Museo di Messina, centinaia a Messina e migliaia in Sicilia. “Quasi una storia di ordinario insopportabile sfruttamento, se non fosse che protagonista del trattamento è la Regione: pro ...