(Di venerdì 13 maggio 2022) Cercasi nuova casa per 5, abituati ad avere e tenere compagnia, fare passeggiate, far innamorare grandi e bambini. Mangiare in abbondanza mantenendo i prati in ordine. È il curiosocon ...

Gazzetta D'Asti

La sera, cena alpreparata dalla Trattoria Villa Quaglina (cooperativa ARGO) e pernottamento in tenda sulle rive del. La mattina di domenica, partenza della passeggiata con gli asini verso ...La struttura è entrata a far parte del gruppo Bella Italia, operatore leader nel turismo suldi Garda e Verona, presente anche in Sardegna, Friuli, e Austria. Riapre il Lago Stella e lancia un appello: "Adottate i nostri cinque asini" - Gazzetta D'Asti La stagione del ristorante e cocktail bar prende il via con aperitivi e appuntamenti con giovani chef stellati che affiancano Vincenzo e Antonio Lebano ...Sul lago di Garda si respira una bella aria d'estate: sole alto nel cielo, media di 22 gradi e picchi compresi tra i 24 e i 25. Occasione da non perdere, per famiglie e bambini cresciuti: da sabato 14 ...