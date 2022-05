Perché il no di Erdogan a Svezia e Finlandia nella Nato in realtà è un nì (Di venerdì 13 maggio 2022) Il leader turco vuole utilizzare il suo possibile sì su un tavolo negoziale per ottenere concessioni: da una lista di membri del PKK, del DHKP-C e di Fetö dei quali chiede l’estradizione, oltre alla possibilità di avere gli F-16, da cui sin qui Ankara è stata esclusa Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Il leader turco vuole utilizzare il suo possibile sì su un tavolo negoziale per ottenere concessioni: da una lista di membri del PKK, del DHKP-C e di Fetö dei quali chiede l’estradizione, oltre alla possibilità di avere gli F-16, da cui sin qui Ankara è stata esclusa

Advertising

LuigiaAmadei : RT @perchetendenza: 'Finlandia e Svezia nella Nato': Perché il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito un 'errore' il possibile i… - Loretta88197243 : @GinoSocci0 Erdogan metterà sempre il bastone fra le ruote con mille scuse solo perchè vuole soldi dalla Nato...non… - perchetendenza : 'Finlandia e Svezia nella Nato': Perché il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito un 'errore' il possibi… - AnnaritaZito : @ntunucciu10 @cavicchioli Ex nemica. I due dittatori soni alleati, non a caso Erdogan non vuole la Finlandia nella… - pixiedixi : RT @BeppeGiulietti: Lui #Erdogan ammonisce #finlandia #svezia perché ospiterebbero i terroristi,intanto le sue carceri sequestrano opposito… -