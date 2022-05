Pedroni | ‘Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “È una partita decisiva quella che ci accingiamo a giocare. È un progetto preparato da tempo che pensavamo di attuare in una fase diversa da quella dell’iperinflazione e della guerra, ma crediamo che in una congiuntura economica così difficile i nostri soci e consumatori possano apprezzare quanto troveranno a scaffale perché il prodotto aè davvero la migliore integrazione fra i valori die la convenienza. È un baluardo per la difesa del potere di acquisto, con prodottiche permettono alle famiglie di risparmiare il 25-30% rispetto alla marca industriale, garantendo qualità e nuove prestazioni”. Così Marco, PresidenteItalia e Ancc-(Associazione Nazionaleerative di Consumatori), in occasione dell’incontro ...