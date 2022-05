Non lo faccio più di Psicologi feat Tha Supreme (Di venerdì 13 maggio 2022) Da oggi venerdì 13 maggio è in rotazione radiofonica Non lo faccio più, il nuovo singolo di Psicologi feat Tha Supreme. Dopo l’uscita di Trauma il 29 aprile, che ha debuttato alla #2 nella classifica FIMI e alla #1 in quella dei vinili, esce a il nuovo singolo Non lo faccio più di Psicologi. Prodotto da Bomba Dischi e Universal Music. L’inedito di Lil Kaneki e Drast feat tha Supreme è un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva alle porte. L’annuncio e il teaser Il brano è stato annunciato con un teaser. Si vede un murales con il graffito che porta l’acronimo “NLFP” e i loghi inconfondibili di tha Supreme e Psicologi. I fan non hanno tardato a captare l’anticipazione nascosta della nuova ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022) Da oggi venerdì 13 maggio è in rotazione radiofonica Non lopiù, il nuovo singolo diTha. Dopo l’uscita di Trauma il 29 aprile, che ha debuttato alla #2 nella classifica FIMI e alla #1 in quella dei vinili, esce a il nuovo singolo Non lopiù di. Prodotto da Bomba Dischi e Universal Music. L’inedito di Lil Kaneki e Drastthaè un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva alle porte. L’annuncio e il teaser Il brano è stato annunciato con un teaser. Si vede un murales con il graffito che porta l’acronimo “NLFP” e i loghi inconfondibili di tha. I fan non hanno tardato a captare l’anticipazione nascosta della nuova ...

