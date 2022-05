Nato, Erdogan contrario all’adesione di Finlandia e Svezia: “Non vogliamo venga commesso lo stesso errore fatto con la Grecia” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbe un “errore” come quello dell’ingresso della Grecia nell’Alleanza Atlantica: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco ha detto ai giornalisti che “non vuole che si ripeta lo stesso errore commesso con l’adesione della Grecia”, accusando Stoccolma ed Helsinki “di ospitare terroristi del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito Erdogan. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) L’adesione diallasarebbe un “” come quello dell’ingresso dellanell’Alleanza Atlantica: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip. Il leader turco ha detto ai giornalisti che “non vuole che si ripeta locon l’adesione della”, accusando Stoccolma ed Helsinki “di ospitare terroristi del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

