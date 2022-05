Milan, Visnadi: “Leao sembra di un altro mondo. E’ incontenibile” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il giornalista Gianni Visnadi, ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato Rafael Leao, attaccante del Milan e autore di una grande stagione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 13 maggio 2022) Il giornalista Gianni, ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato Rafael, attaccante dele autore di una grande stagione

Advertising

gilnar76 : Visnadi stregato da Leao: «Incontenibile, sembra venga da un altro mondo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Visnadi su Leao: 'È un giocatore di un'altra categoria per il campionato italiano': Intervenuto ai microfoni di Sky… - gilnar76 : Visnadi: «Il #Milan non è più forte dell’Inter ma è primo per un motivo» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Visnadi: «Il #Milan non è più forte dell’#Inter ma è primo per un motivo» - notizie_milan : Visnadi: “I rossoneri a un certo punto hanno smesso di sbagliare” -