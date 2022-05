Milan, le ultime sull’infortunio di Kjaer: la data del ritorno in campo (Di venerdì 13 maggio 2022) Circa un mese fa durante Genoa-Milan, Simon Kjaer, ha dovuto abbandonare la gara a 15 minuti dal fischio d’inizio per un problema al ginocchio. L’infortunio ha immediatamente preoccupato tutti dato che il danese ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco in barella. Infatti successivamente, a seguito di diversi accertamenti medici, si è scoperta la gravità dell’infortunio; il giocatore si è dovuto sottoporre ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Kjaer infortunio rientroA quanto pare però, il peggio sembra passato, infatti secondo quanto riportato da TuttoSport, il centrale del Milan sta lavorando sodo per poter rientrare già all’inizio della prossima stagione. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Circa un mese fa durante Genoa-, Simon, ha dovuto abbandonare la gara a 15 minuti dal fischio d’inizio per un problema al ginocchio. L’infortunio ha immediatamente preoccupato tutti dato che il danese ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco in barella. Infatti successivamente, a seguito di diversi accertamenti medici, si è scoperta la gravità dell’infortunio; il giocatore si è dovuto sottoporre ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale.infortunio rientroA quanto pare però, il peggio sembra passato, infatti secondo quanto riportato da TuttoSport, il centrale delsta lavorando sodo per poter rientrare già all’inizio della prossima stagione. Tatiana Digirolamo

