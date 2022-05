L’Italia non sta facendo nulla per limitare lo smog, secondo l’Unione europea (Di venerdì 13 maggio 2022) Le istituzioni europee rimproverano Roma sull’inquinamento, per l’ennesima volta. Nella mattinata di giovedì 12 maggio, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’inadempimento delL’Italia per il mancato rispetto, ritenuto «sistematico e continuativo», dei limiti annuali di biossido di azoto (NO2) nell’aria – pari a 40 g/m3 – in diverse zone d’Italia: tra le altre, gli agglomerati di Torino, Brescia, Milano, Bergamo, Genova, Roma e Firenze. Non è tutto, perché l’istituzione europea con sede in Lussemburgo – che ha accolto un ricorso della Commissione – ha condannato il nostro Paese anche per l’inazione di fronte alla questione dello smog. Più nello specifico, per non avere introdotto misure per limitare le emissioni di questa sostanza inquinante. Dal 2003 all’inizio del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) Le istituzioni europee rimproverano Roma sull’inquinamento, per l’ennesima volta. Nella mattinata di giovedì 12 maggio, la Corte di giustizia delha dichiarato l’inadempimento delper il mancato rispetto, ritenuto «sistematico e continuativo», dei limiti annuali di biossido di azoto (NO2) nell’aria – pari a 40 g/m3 – in diverse zone d’Italia: tra le altre, gli agglomerati di Torino, Brescia, Milano, Bergamo, Genova, Roma e Firenze. Non è tutto, perché l’istituzionecon sede in Lussemburgo – che ha accolto un ricorso della Commissione – ha condannato il nostro Paese anche per l’inazione di fronte alla questione dello. Più nello specifico, per non avere introdotto misure perle emissioni di questa sostanza inquinante. Dal 2003 all’inizio del ...

