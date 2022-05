L’infinita | tragicomica storia dei cinghiali a Roma

(Di venerdì 13 maggio 2022), 13 mag – La città dei? Che domande retoriche, ovviamente! Le ultime vicissidutini di unad’amore ormai pluriennale non possono che farci riflettere su quella che, ormai, è epica del degrado. I, unadi “amore” Ancora si ricordano le parole di Vittorio Sgarbi all’allora sindaco uscente della città, Virginia Raggi, quando disse: “La Raggi ha resopiù vivibile…per i”. Già. In realtà, la fantastica epopea deiprecede l’era del super primo cittadino grillino, risalendo addirittura ai primi mesi del 2015, quando la stampa mainstream notava un fatto curioso: l’invasione dei suddetti animali nella zona Nord della capitale. E ...

Advertising

Rolling Stone Italia

... esausta econ cui spesso identifichiamo il (nostro) ... Ci si fa più male non perché si capisce'altro, ma proprio perché ... Quella di Reza è una conversazionedi figli eterni, ...... attese e relazioni primarie in nome di una pandemia, ... si recita il copione di un 'ce'abbiamo quasi fatta' che ricorda ... e così via, in una sequenzae titillante di illusioni ... «Vi dovete spaventare»: siamo stati al funerale di Richard Benson