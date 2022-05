L’esibizione di Achille Lauro all’Eurovision | questa sera a Striscia la Notizia

(Di venerdì 13 maggio 2022)lasi parla della recente esibizione di. Ecco le anticipazioni dellata., le anticipazioni dilaIerisul palco dell’Eurovision Song Contest,– che in gara rappresentava San Marino – si è esibito su un toro meccanico: una trovata che molti hanno lodato e di cui l’umileè stato il primo a vantarsi al Tg1, dove ha dichiarato di portare sempre «qualcosa di suo» nelle performance....

Advertising

EurovisionRai : ???? Sì, era un toro meccanico. Non fa caldo, è solo @AchilleIDOL sul palco di #Eurovision! ?? L’esibizione integrale… - fanpage : 'Ho visto l'esibizione della Spagna che mi è piaciuta molto. Emma mi è piaciuta anche tanto, Achille ha fatto il pa… - streekth : RT @indecisissimo: achille lauro finita l’esibizione - AMONGMARS : RT @indecisissimo: achille lauro finita l’esibizione - _akaaatiamo : RT @fanpage: 'Ho visto l'esibizione della Spagna che mi è piaciuta molto. Emma mi è piaciuta anche tanto, Achille ha fatto il panico!' @Ak… -

FUORI DALLA FINALELAURO ED EMMA MUSCAT Una gara fitta che ha visto, tra le altre,esplosiva - con tanto di bacio a Boss Doms e cavalcata di un toro meccanico - diLauro ...... perché non c'è niente che facciaLauro oggi che ... non ci sorprende che vada in finale, ci distrugge'idea di dover ... moderno, accattivante; lui si porta a casacon un ...