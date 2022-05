L’antico santuario ittita che fungeva da osservatorio astronomico

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 13 maggio 2022) Yazilikaya è il nome di un antichissimoubicato a Hattusa, la grande Capitale dell’Impero che tra il XV e il XIII secolo a.C. entrò in conflitto con l’Egitto dei faraoni. In turco Yazilikaya significa roccia iscritta perché questo tempio è pieno di rilievi rupestri decorati. Il sito, di certo considerato sacro dalle popolazioni ittite, era composto da due camere principali incastonate in mezzo a rocce sporgenti. Yazilikaya è una testimonianza fondamentale per approfondire la religione degli Ittiti e la loro evoluta conoscenza astronomica. La processione delle divinità ittite nel rilievo scultoreo del(wikipedia) – www.curiosauro.itAlla scoperta deldi Yazilikaya Nella cosiddetta Camera A e B appaiono dei rilievi rupestri che mostrano ...