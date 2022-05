La profezia della televirologa | “A settembre torna la mascherina”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il club dei virologieterna si arricchisce di un altro illustre personaggio: Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica CittàSperanza, il cui riferimento al ministroSalute è puramente casuale. In totale contrapposizione con altri suoi illustri colleghi, tra i quali Matteo Bassetti e Andrea Crisanti -quest’ultimo in particolare sostiene da tempo di far circolare liberamente il virus, concentrandosi solo nella protezione dei fragili- la Viola, intervenendo su Sky Tg24, consiglia di continuare ad indossare questo controverso dispositivo di protezione “nei luoghi di lavoro, nei luoghi di forte aggregazione e nei luoghi dove dobbiamo rispettare la salute degli altri, penso per esempio a un supermercato o un negozio.” ...