“La guerra a Falcone non la fecero solo i mafiosi ma pure i suoi colleghi magistrati”. È uscita la seconda puntata del podcast Mattanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi furono i nemici di Giovanni Falcone? Soltanto i boss di Cosa nostra? “Giovanni era anche il bersaglio di altri magistrati. colleghi che vedevano questo giovane giudice emergente come un pericolo per la carriera di chi vedeva nella magistratura soltanto una poltrona assicurata”, dice Maria Falcone, in un’intervista contenuta nella seconda puntata di Mattanza, il podcast sulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano. La puntata – online da oggi e disponibile sul ilfattoquotidiano.it, su Spotify, Apple podcast e Amazon music – s’intitola Beirut, come la città del Libano lacerata da una violentissima guerra civile negli ’80. Il prequel delle stragi – “Palermo come Beirut“, titolano i giornali il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi furono i nemici di Giovanni? Soltanto i boss di Cosa nostra? “Giovanni era anche il bersaglio di altriche vedevano questo giovane giudice emergente come un pericolo per la carriera di chi vedeva nella magistratura soltanto una poltrona assicurata”, dice Maria, in un’intervista contenuta nelladi, ilsulle stragi del ’92 prodotto dal Fatto Quotidiano. La– online da oggi e disponibile sul ilfattoquotidiano.it, su Spotify, Applee Amazon music – s’intitola Beirut, come la città del Libano lacerata da una violentissimacivile negli ’80. Il prequel delle stragi – “Palermo come Beirut“, titolano i giornali il ...

