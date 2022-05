Juric: «Sto bene al Torino, ma c’è tanto da fare, mi devo adattare anche io in certe dinamiche» (Di venerdì 13 maggio 2022) L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Hellas Verona, la sua ex squadra. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo fatto tanti passi in avanti, si è lavorato bene e abbiamo messo le basi ma va migliorato tutto. Ci sono tante cose positive, ora vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte. E’ un Toro in costruzione, non siamo ancora troppo fluidi ma qualcosa abbiamo fatto. Adesso dobbiamo lavorare e migliorare tanto. Mi auguro che si possa migliorare”. Sente l’emozione per la prima da ex a Verona? “E’ un piacere ritrovare giocatori e ambiente, tutte le persone con cui ho lavorato e una piazza dove mi sono trovato più che bene. Sono stato molto felice lì”. Su Belotti: “Nei prossimi giorni si saprà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) L’allenatore del, Ivan, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Hellas Verona, la sua ex squadra. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo fatto tanti passi in avanti, si è lavoratoe abbiamo messo le basi ma va migliorato tutto. Ci sono tante cose positive, ora vediamo se riusciamo aun gruppo forte. E’ un Toro in costruzione, non siamo ancora troppo fluidi ma qualcosa abbiamo fatto. Adesso dobbiamo lavorare e migliorare. Mi auguro che si possa migliorare”. Sente l’emozione per la prima da ex a Verona? “E’ un piacere ritrovare giocatori e ambiente, tutte le persone con cui ho lavorato e una piazza dove mi sono trovato più che. Sono stato molto felice lì”. Su Belotti: “Nei prossimi giorni si saprà ...

Advertising

napolista : Juric: «Sto bene al Torino, ma c’è tanto da fare, mi devo adattare anche io in certe dinamiche» In conferenza stam… - ILTOROSIAMONOI : Juric:”Sto bene al Toro ma c’è tanto da lavorare,presto il futuro di Belotti” - Armando70296762 : @Peppedema921 @Torrenapoli1 Ma cosa c'entra cioè stu stai ripetendo esattamente quello che ti sto spiegando da 10 o… - pomons2 : Quanto cazzo sto godendo, per Allegri che ci credeva in campionato e oggi, per i gobbi di merda peggior gente sulla… - disagiativoi : @apuntobracco @samuel_sulpizi Inizierei a pensarci fossi in te. I soliti urbanetto e fotomodello non hanno alcuna s… -