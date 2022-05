Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Ho dato il 100% per difendere la Maglia Rosa anche oggi” (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada, ovvero la frazione Diamante-Potenza, di 196 km, disputata oggi, venerdì 13 maggio, ha confermato la Maglia Rosa di leader della classifica generale sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez. Il simbolo del primato viene indossato ancora dal corridore della Trek-Segafredo, che vede invariato il proprio vantaggio di 38? sul tedesco Lennard Kamna (BORA-hansgrohe), secondo, e di 58? sull’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terzo. Al sito ufficiale del Giro, Juan Pedro Lopez Perez ha dichiarato: “La corsa è andata bene anche grazie a Bauke Mollema, che è ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa deldi ciclismo su strada, ovvero la frazione Diamante-Potenza, di 196 km, disputata, venerdì 13 maggio, ha confermato ladi leader della classifica generale sulle spalle dello spagnolo. Il simbolo del primato viene indossato ancora dal corridore della Trek-Segafredo, che vede invariato il proprio vantaggio di 38? sul tedesco Lennard Kamna (BORA-hansgrohe), secondo, e di 58? sull’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terzo. Al sito ufficiale delPerez ha dichiarato: “La corsa è andata benegrazie a Bauke Mollema, che è ...

