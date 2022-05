Fatturazione elettronica, Tributaristi: “prevedere semestre senza sanzioni” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’obbligo di Fatturazione elettronica esteso a tutte le Partite Iva (compresi, quindi, i regimi forfettari e quelli agevolati) fa discutere. Nelle scorse settimane, infatti, il così detto Decreto 2 del PNRR ha confermato l’annuncio del MEF dello scorso gennaio in merito alla Fatturazione elettronica; l’Istituto Nazionale Tributaristi, però, chiede di far luce su alcuni dettagli non di poco conto. Come si estende la Fatturazione elettronica A partire dal primo luglio prossimo, la Fatturazione elettronica sarà estesa anche per i forfettari, quindi: – i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011); – i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, ... Leggi su fmag (Di venerdì 13 maggio 2022) L’obbligo diesteso a tutte le Partite Iva (compresi, quindi, i regimi forfettari e quelli agevolati) fa discutere. Nelle scorse settimane, infatti, il così detto Decreto 2 del PNRR ha confermato l’annuncio del MEF dello scorso gennaio in merito alla; l’Istituto Nazionale, però, chiede di far luce su alcuni dettagli non di poco conto. Come si estende laA partire dal primo luglio prossimo, lasarà estesa anche per i forfettari, quindi: – i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011); – i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, ...

