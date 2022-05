Eurovision, Laura Pausini: con “Fragile” un messaggio di pace (Di venerdì 13 maggio 2022) "Ho voluto cantare con Mika sul palco dell'Eurovision Song Contest "Fragile" di Sting per lanciare un messaggio di pace. E' una canzone simbolica": così Laura Pausini, conduttrice insieme a Mika e Alessandro Cattelan dell'Eurovision Song Contest, intervenendo alla conferenza stampa al Pala Olimpico di Torino. La cantante evidenzia che "è la prima volta che mi trovo su un palco con il pubblico dopo il Covid. Domani, per la finale, sarà... 'papapapapa'". Ricordiamo che domani a Torino si terrà la finalissima della manifestazione e che vedrà sul palco, in rappresentanza dell'Italia, Mahmood e Blanco con il brano "Brividi".Intanto, arriva un in bocca al lupo de I Maneskin a Mahmood e Blanco. "Spaccate tutto, portatela a casa", hanno detto, ospiti a RTL 102.5. I Maneskin ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) "Ho voluto cantare con Mika sul palco dell'Song Contest "" di Sting per lanciare undi. E' una canzone simbolica": così, conduttrice insieme a Mika e Alessandro Cattelan dell'Song Contest, intervenendo alla conferenza stampa al Pala Olimpico di Torino. La cantante evidenzia che "è la prima volta che mi trovo su un palco con il pubblico dopo il Covid. Domani, per la finale, sarà... 'papapapapa'". Ricordiamo che domani a Torino si terrà la finalissima della manifestazione e che vedrà sul palco, in rappresentanza dell'Italia, Mahmood e Blanco con il brano "Brividi".Intanto, arriva un in bocca al lupo de I Maneskin a Mahmood e Blanco. "Spaccate tutto, portatela a casa", hanno detto, ospiti a RTL 102.5. I Maneskin ...

