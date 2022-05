Conferenza stampa Andreazzoli: «Spesso usati come cavie, questo è un rammarico» (Di venerdì 13 maggio 2022) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: SALERNITANA – «La squadra si è allenata bene. Giochiamo contro una squadra in salute e che ha un obiettivo importante. Noi vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dall’ultima partita. Loro sono una squadra molto fisica, ma anche noi abbiamo caratteristiche che possono far male a loro». TIFOSI OSPITI – «La presenza del pubblico incide sempre in senso positivo, ben vengano gli spettatori numerosi». NICOLA – «Ho avuto poche occasioni per incontrarlo, ma ho avuto contatto con lui al telefono ai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato inin vista della sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: SALERNITANA – «La squadra si è allenata bene. Giochiamo contro una squadra in salute e che ha un obiettivo importante. Noi vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dall’ultima partita. Loro sono una squadra molto fisica, ma anche noi abbiamo caratteristiche che possono far male a loro». TIFOSI OSPITI – «La presenza del pubblico incide sempre in senso positivo, ben vengano gli spettatori numerosi». NICOLA – «Ho avuto poche occasioni per incontrarlo, ma ho avuto contatto con lui al telefono ai ...

