Cagliari-Inter, Fresi: “È una gara complicata per entrambi, è una gara da vincere a tutti i costi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Salvatore Fresi, ex calciatore italiano, ha parlato della gara tra Inter e Cagliari ai microfoni di La Nuova Sardegna. Di seguito il suo commento. “E’ una gara complicata per entrambe le squadre perché se è vero che l’organico dei nerazzurri è nettamente superiore, occorre anche sottolineare che dover vincere una partita a tutti i costi, non semplifica certo la situazione. I i rossoblù hanno qualche vantaggio: intanto il fattore campo, con un pubblico che sarà per la stragrande maggioranza a favore del Cagliari. Poi aggiungiamoci il gran caldo e, ancora, la stanchezza accumulata dall’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus protrattasi sino ai tempi ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Salvatore, ex calciatore italiano, ha parlato dellatraai microfoni di La Nuova Sardegna. Di seguito il suo commento. “E’ unaper entrambe le squadre perché se è vero che l’organico dei nerazzurri è nettamente superiore, occorre anche sottolineare che doveruna partita a, non semplifica certo la situazione. I i rossoblù hanno qualche vantaggio: intanto il fattore campo, con un pubblico che sarà per la stragrande maggioranza a favore del. Poi aggiungiamoci il gran caldo e, ancora, la stanchezza accumulata dall’nella finale di Coppa Italia contro la Juventus protrattasi sino ai tempi ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - SerieASitdown : RT @ItalianSerieA: ???? ?? 2021-22 Serie A end of the season ?????? MILAN WON THE SCUDETTO! ???? ?Champions League: Milan, Inter, Napoli, and J… - hakimitolukaku : @tommasogiulini anche l’inter è in vendita come il cagliari? ???? - MMiele19 : @TheLastDuivel @DanieleCR_ Ce ne sono tanti, benna a cagliari, leao fiorentina, giroud napoli-inter, però questo qu… - Luxgraph : Cagliari, per il ritorno in Serie A spunta l'ipotesi Nainggolan -