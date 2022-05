Cagliari | domenica l’ultima in casa | due rossoblù verso l’addio

(Di venerdì 13 maggio 2022)ilgiocheràpartita in, per duesarà anche il passo d’addio davanti ai tifosi sardi Quella dicon l’Inter saràpartitalinga della stagione per ilche, intanto, affila le sue armi per poter conquistare la vittoria e fare così un passo avanti in ottica salvezza. Sarà proprio il concretizzarsi della permanenza in Serie A a determinare quali mosse la società effettuerà nella prossima sessione di calciomercato. Due, riporta Il Corriere dello Sport, sarebbero pronti a fare le valigie e a salutare la Sardegna. Si tratta di Dalbert e di Kevin Strootman. Il costo del riscatto stabilito rispettivamente da Inter e Olympique Marsiglia non ...

Inter, la probabile formazione contro il Cagliari: Correa al fianco di Lautaro?: I nerazzurri proseguono la prepara…

I nerazzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di questa sera, fondamentale per tenere vivo il sogno scudetto. Attesi tre cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Juve nella finale di Coppa Italia. A sinistra della difesa ... Anche questa sera, quando i nerazzurri se la vedranno con il Cagliari, le rotazioni riguarderanno solo i tre ruoli i cui le maglie non sono già assegnate a priori. La partita contro i sardi ...