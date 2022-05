Boxe, Daniele Scardina vs Giovanni De Carolis in tv: programma, orario e streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) La grande Boxe sbarca a Milano con Daniele Scardina e Giovanni De Carolis che si affronteranno in un super derby italiano in programma venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud a Milano. L’evento inizierà alle 20:00: potrete seguire la riunione in diretta esclusiva su Dazn. Scardina (20-0 con 16 vittorie prima del limite) dovrà difendere il titolo intercontinentale WBO contro De Carolis (29-10-1 con 13 KO). Numero 1 e 2 del ranking dei pesi supermedi italiani. Scardina alza l’asticella, De Carolis dopo la sconfitta contro Richards vuole tornare nei piani alti con la classe di chi campione del mondo lo è stato. Da monitorare anche il sottoclou: la spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta il ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) La grandesbarca a Milano conDeche si affronteranno in un super derby italiano invenerdì 13 maggio all’Allianz Cloud a Milano. L’evento inizierà alle 20:00: potrete seguire la riunione in diretta esclusiva su Dazn.(20-0 con 16 vittorie prima del limite) dovrà difendere il titolo intercontinentale WBO contro De(29-10-1 con 13 KO). Numero 1 e 2 del ranking dei pesi supermedi italiani.alza l’asticella, Dedopo la sconfitta contro Richards vuole tornare nei piani alti con la classe di chi campione del mondo lo è stato. Da monitorare anche il sottoclou: la spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta il ...

