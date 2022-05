Advertising

anteprima24 : ** #Avellino, operazioni di pulizia sugli spalti: allenamenti a porte chiuse ** - TuttoAvellinoit : #Avellino, gli allenamenti di oggi e domani saranno a porte chiuse per operazioni di pulizia al Partenio-Lombardi -

anteprima24.it

Sul posto entrambi i reparti della postrada diovest e Grottaminarda oltre a diverse ... durante ledi soccorso entrambe le carreggiate sono rimaste chiuse al traffico, con gravi ...Tuttavia gli inquirenti starebbero cercando di ricostruire eventualio investimenti ... SEGREGATA IN CASA ADDALLA MAMMA/ Anna Vagli: "Non si può chiamare madre" Avellino, operazioni di pulizia sugli spalti: allenamenti a porte chiuse I Carabinieri hanno aumentato le operazioni per il contrasto ai furti, in Irpinia, con l’effettuazione di mirati servizi per la prevenzione ...Come nel film “La Stangata”: qui c’è stata una telefonata deviata dai truffatori ad Avellino ... coinvolta in questa operazione di compravendita, la Fideuram di Ferrara, è stata condannata ...