**Ucraina: la collezione russa Fabergé in corso di restituzione dal Regno Unito** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il ritorno in patria di capolavori artistici russi da Londra, comprese tre uova di Carl Faberge dalla collezione dei Musei del Cremlino di Mosca (Mmk), è in corso". Lo ha detto alla agenzia di stampa russa Ria Novosti Mikhail Shvydkoy, rappresentante speciale del Presidente della Federazione russa per la cooperazione culturale internazionale. Diverse istituzioni culturali russe, tra cui i musei del Cremlino di Mosca e il Museo statale dell'Hermitage, hanno prestato i loro capolavori per la mostra 'Fabergé in London: Romance to Revolution ', la prima grande mostra in Inghilterra dedicata all'importanza internazionale del leggendario orafo russo allestita al British Victoria e all'Albert Museum. In totale, la Russia ha fornito circa 10 pezzi. La mostra è stata aperta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il ritorno in patria di capolavori artistici russi da Londra, comprese tre uova di Carl Faberge dalladei Musei del Cremlino di Mosca (Mmk), è in". Lo ha detto alla agenzia di stampaRia Novosti Mikhail Shvydkoy, rappresentante speciale del Presidente della Federazioneper la cooperazione culturale internazionale. Diverse istituzioni culturali russe, tra cui i musei del Cremlino di Mosca e il Museo statale dell'Hermitage, hanno prestato i loro capolavori per la mostra 'in London: Romance to Revolution ', la prima grande mostra in Inghilterra dedicata all'importanza internazionale del leggendario orafo russo allestita al British Victoria e all'Albert Museum. In totale, la Russia ha fornito circa 10 pezzi. La mostra è stata aperta a ...

