TSMC avverte i clienti: ulteriore aumento dei prezzi nel 2023 (Di giovedì 12 maggio 2022) Per bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i processi produttivi e il lavoro in più necessario a esaudire la domanda, molto cresciuta negli ultimi due anni.... Leggi su dday (Di giovedì 12 maggio 2022) Per bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i processi produttivi e il lavoro in più necessario a esaudire la domanda, molto cresciuta negli ultimi due anni....

Advertising

Digital_Day : Per bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i processi produttivi e il lavoro in più necessario a esaudire… -

Mercato smartphone, TMSC avverte che è in calo Ad ogni modo, TSMC non sta cambiando i suoi obiettivi di crescita e non è ancora in grado di soddisfare la domanda dei clienti con la sua attuale capacità produttiva. L'azienda prevede comunque di ... NVIDIA avverte partner: costo GPU RTX 30 calerà del 12% nelle prossime settimane A ciò dovrebbero aggiungersi altri fattori importanti: in primis, i rendimenti migliori presso gli stabilimenti produttivi TSMC e Samsung , ai quali il gigante di Jensen Huang si sta affidando per la ... DDay.it TSMC avverte i clienti: ulteriore aumento dei prezzi nel 2023 Per bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i processi produttivi e il lavoro in più necessario a esaudire la domanda, molto cresciuta negli ultimi due anni. Ad ogni modo,non sta cambiando i suoi obiettivi di crescita e non è ancora in grado di soddisfare la domanda dei clienti con la sua attuale capacità produttiva. L'azienda prevede comunque di ...A ciò dovrebbero aggiungersi altri fattori importanti: in primis, i rendimenti migliori presso gli stabilimenti produttivie Samsung , ai quali il gigante di Jensen Huang si sta affidando per la ... TSMC avverte i clienti: ulteriore aumento dei prezzi nel 2023 Per bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i processi produttivi e il lavoro in più necessario a esaudire la domanda, molto cresciuta negli ultimi due anni.